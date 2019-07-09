متحدث باسم الحوثيين يعرض تزويد السعودية بالسلاح!

عرض العميد عزيز راشد نائب المتحدث باسم الحوثيين، تصدير السلاح الذي يصنعه الحوثيون للسعودية بعد أن "أثبتت الأسلحة الأمريكية فشلها أمام الصواريخ اليمنية.

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وقال العميد راشد في حديث خاص لوكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الثلاثاء:

"حرمنا السعودية من استخدام مطارات نجران وأبها وخميس مشيط وجيزان وهي تنتشر على رقعة جغرافية تعادل ضعف جغرافية الأراضي اليمنية".

وأضاف: "ننصح الشركات الدولية والعربية بأن تغادر أراضي المملكة لأنها أراض مستهدفة".

واعتبر أنه: "لا بد من امتلاك سلاح رادع في مواجهة السعودية لاستهداف المناطق الاستراتيجية والحيوية والمطارات العسكرية... لدينا العقول والأدمغة لصناعة الصواريخ".

وقال إن لدى السّعودية عقدة نقص من الصناعات اليمنية وعقدة نقص من أن تقوم هي بهذه الصناعات رغم امتلاكها إمبراطورية مالية كبيرة، لكن الأمريكي يجبرها على ألا تصنع.

وقال "نحن مستعدون لتزويد السعودية بالسلاح، فالأسلحة الأمريكية أثبتت فشلها أمام الصواريخ اليمنية، وبالتالي على السعودية أن تبحث على مثل هذه الصواريخ (اليمنية) بدل منظومات الصواريخ الأمريكية. لذا عليها أن توقف العدوان وأن تشتري السلاح من اليمن الذي قد يفيدها في أي اعتداء خارجي".

وأكد بلوغ القوات المسلحة اليمنية مرحلة متطورة في تصنيع الأسلحة الاستراتيجية التي بوسعها التفوق على منظومة "باتريوت" الأمريكية.

المصدر: وكالة "تسنيم"