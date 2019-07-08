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الحوثيون يدحضون تصريحات التحالف العربي حول محاولتهم استهداف سفينة في البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

الحوثيون يدحضون تصريحات التحالف العربي حول محاولتهم استهداف سفينة في البحر الأحمر
المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لحكومة "أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء العميد يحيى سريع
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دحض المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين في صنعاء، العميد يحيى سريع، ما ذكره التحالف العربي بخصوص محاولتهم استهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر.

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ونقلت قناة "المسيرة" المحسوبة على جماعة "أنصار الله" الحوثية عن سريع قوله إن تصريح التحالف هذا "هو محض افتراء لا أساس له من الصحة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، تركي المالكي، بأن القوات البحرية التابعة للتحالف أحبطت محاولة عناصر من الحوثيين، استهداف إحدى السفن التجارية جنوبي البحر الأحمر، بواسطة قارب مسير مفخخ.

المصدر: "المسيرة" + "واس"

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