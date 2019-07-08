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"أ ف ب" عن مسؤول : أبو ظبي تخفض قواتها باليمن وتنتقل من الاستراتيجية العسكرية لـ"السلام أولا"

أخبار العالم العربي

Reuters
القوات الإماراتية في اليمن- أرشيف
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نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إماراتي قوله إن دولة الإمارات العربية المتحدة خفضت عدد قواتها في اليمن، وستنتقل من الاستراتيجية العسكرية إلى استراتيجية "السلام أولا".

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وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن الإمارات تنوي سحب معظم قواتها من الحملة العسكرية للتحالف العربي الهادفة إلى محاربة الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن السلطات الإماراتية بدأت منذ عدة أسابيع سحب دباباتها ومروحياتها القتالية ومئات العسكريين، بمن فيهم المرابطون بالقرب من ميناء الحديدة في اليمن.

وعزت وسائل الإعلام الخطوة الإماراتية إلى تصعيد التوتر بين طهران وواشنطن، لافتة إلى أن أبو ظبي متخوفة من أنها قد تصبح أحد الأهداف الرئيسية في حال اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: "أ ف ب"

 

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