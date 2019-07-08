تركيا تشن غارات جوية جديدة على شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "تحييد" 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، جراء ضربات جديدة شنتها قواتها الجوية على شمال العراق.

وأفادت وزارة الدفاع، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بأن الغارات الجوية استهدفت مواقع استخدمها التنظيم للاختباء وتخزين الأسلحة في منطقتي زاب وغارا، ونفذت بالتنسيق مع قوات عملية "المخلب" الجارية في منطقة هاكورك، مشيرة إلى أن "الضربات أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين".

وتعد تركيا حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا وتحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار على مدار 3 عقود.

وفي 27 مايو الماضي أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" العسكرية بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على "خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد".

وتقول أنقرة إن هذه العملية تأتي ردا على "الهجمات الإرهابية" التي ينفذها حزب العمال الكردستاني داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

المصدر: RT + وكالات