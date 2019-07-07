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تل أبيب تقترح إطلاق "قطار الازدهار" لربط الحجاز والخليج بإسرائيل

أخبار العالم العربي

تل أبيب تقترح إطلاق
Reuters Ronen Zvulun
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تقدمت إسرائيل بمبادرة خط لسكك الحديد يربط ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط بالسعودية وباقي دول الخليج مرورا بالأردن.

وأكد حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره وزارة الخارجية على "تويتر"، أن هذه المبادرة جاءت على لسان وزير الخارجية يسرائيل كاتس أثناء زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخرا.

وأضاف الحساب أن كاتس طرح مبادرة "لربط السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر المتوسط"، مشيرا إلى أن هذه السكة ستفتح "طرق تجارة إقليمية أقصر وأرخص وأكثر أمانا من شأنها دعم اقتصادات الدول المستهدفة".

وأرفقت الخارجية الإسرائيلية التغريدة بصورة كاريكاتورية تظهر القطار المنشود، وسمته "قطار الازدهار الاقتصادي".

وتبذل تل أبيب في السنوات الأخيرة جهودا مكثفة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج ورص الصفوف في وجه الخصم المشترك إيران.

المصدر: RT

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