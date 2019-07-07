تقدمت إسرائيل بمبادرة خط لسكك الحديد يربط ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط بالسعودية وباقي دول الخليج مرورا بالأردن.

وأكد حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره وزارة الخارجية على "تويتر"، أن هذه المبادرة جاءت على لسان وزير الخارجية يسرائيل كاتس أثناء زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخرا.

وأضاف الحساب أن كاتس طرح مبادرة "لربط السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر المتوسط"، مشيرا إلى أن هذه السكة ستفتح "طرق تجارة إقليمية أقصر وأرخص وأكثر أمانا من شأنها دعم اقتصادات الدول المستهدفة".

وأرفقت الخارجية الإسرائيلية التغريدة بصورة كاريكاتورية تظهر القطار المنشود، وسمته "قطار الازدهار الاقتصادي".

طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط. تتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول#كاريكاتيرpic.twitter.com/hAc6tt7PPI — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 7, 2019

وتبذل تل أبيب في السنوات الأخيرة جهودا مكثفة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج ورص الصفوف في وجه الخصم المشترك إيران.

المصدر: RT