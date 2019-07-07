احتجاجات في العراق على حكم قضائي إثر وفاة إيراني تحت "التعذيب"

تظاهر المئات من سكان محافظة النجف، جنوبي العراق، اليوم الأحد، احتجاجا على حكم القضاء العراقي بسجن ضابطين لسنوات بتهمة "تعذيب" سجين إيراني، ما أدى لوفاته.

ونقل مراسل RT، عن مصدر أمني في المحافظة قوله، إن "أبناء عشيرتين من محافظة النجف وهما - آل شبل والركابات- تظاهروا أمام مبنى محكمة النجف ونددوا بتوقيف الضابطين اللذين ينتميان للعشيرتين بتهمة تعذيب سجين إيراني أثناء التحقيق معه".

وأضاف أن "العشيرتين هددتا باتخاذ إجراءات أوسع من التظاهرات وتحويلها إلى اعتصامات ما لم يراجع القضاء الحكم بحق الضابطين".

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من الأحد، صدور حكم بالسجن لمدة 6 سنوات بحق ضابطين في مديرية مكافحة إجرام النجف لقيامهما بالاعتداء على موقوف بالضرب الأمر الذي تسبب بوفاته.

RT تظاهرات عشائرية في محافظة النجف جنوبي العراق

RT تظاهرات عشائرية في محافظة النجف جنوبي العراق

المصدر: RT