الحوثيون في معرض لسلاحهم: "الفترة القادمة مليئة بالمفاجآت والقادم أعظم"

افتتحت جماعة "أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء معرضا لنماذج من صواريخ بالستية وطائرات مسيرة جديدة، كان أبرزها صاروخ "قدس 1" وطائرة "صماد 3".

وأزاح الستار عن المعروضات، رئيس المجلس السياسي الأعلى في الجماعة والقائد الأعلى لقوات الحوثيين مهدي المشاط، لتظهر الأسلحة الجديدة وهي صاروخ "قدس 1" وطائرات "صماد 3" و"صماد 1" الاستطلاعية و"قاصف K2" المسيرة.

وتعهد المشاط بأن "المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت" وأن الأسلحة الجديدة "ستحدث فارقا" في توازن القوى بالحرب، "وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار هذه الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعل ومؤثر".

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من جانبه، ذكر وزير الدفاع في حكومة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين محمد ناصر العاطفي، أن الأسلحة الجديدة قد تم اختبارها في عدة عمليات ناجحة، مشددا على أن "القادم سيكون أعظم وأشد إيلاما" على التحالف العربي ما لم يوقف عملياته في اليمن.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية سلسلة عمليات استهداف مواقع سعودية بينها مطار أبها بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين.

المصدر: "سبأ"