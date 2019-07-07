واشنطن تطالب برلين بإرسال قواتها إلى الشمال السوري

أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن واشنطن تنتظر من ألمانيا إرسال قوات إلى الشمال السوري للمساعدة في محاربة تنظيم "داعش".

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وأضاف "ألمانيا تلعب دورا فعالا في مكافحة "داعش"، وفي العملية السياسية بشمال سوريا، لكننا نريد منها دعما أكثر على صعيد القوات البرية".

ولفت جيفري إلى أن الجنود الذين سيرسلون إلى الشمال السوري، ليس بالضرورة أن يكونوا محاربين، بل قد يكون بينهم مدربون عسكريون وفنيون، "أما عمليات الهجوم، فهي موكلة للقوات المحلية".

وختم بالقول: "نريد أن نقضي على "داعش" تماما في سوريا، والبدء في حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وإخراج كافة الإيرانيين من سوريا".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تدعم "قوات سوريا الديمقراطية" الناشطة في شمال شرقي سوريا، والتي يمثل الأكراد ما لا يقل عن 80% من قوامها.

المصدر: وكالات