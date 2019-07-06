أدرجت منظمة "اليونيسكو" موقع تلال مدافن دلمون الواقعة في البحرين على قائمة التراث العالمي، خلال اجتماع لجنة التراث العالمي الثالث والأربعين في العاصمة الأذربيجانية باكو.

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وقالت المنظمة في بيان لها إن مدافن دلمون تتألف من "21 موقعا أثريا تقع في الجزء الغربي من جزيرة البحرين"، كما أن ستة من هذه المواقع عبارة عن "مقابر تتألف من عشرات إلى عدة آلاف من المدافن، ويبلغ إجمالي عددها 11774 قبرا تتخذ شكل أبراج أسطوانية منخفضة".

ومدافن دلمون هي ثالث مواقع البحرين على قائمة التراث العالمي بعد قلعة البحرين التي أدرجت عام 2005، وموقع طريق اللؤلؤ في محافظة المحرق، والذي أدرج على القائمة سنة 2012.

وأعربت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، مي بنت محمد آل خليفة عن سعادتها بقرار اليونيسكو، مؤكدة أن دخول الموقع في قائمة التراث العالمي "يعكس أهمية هذا المعلم كشاهد تاريخي على فترة مهمة من تاريخ البحرين وشبه الجزيرة العربية والخليج بشكل عام".

يذكر أن مملكة البحرين تستضيف منذ 2012 المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لمنظمة اليونيسكو، حيث يتابع المركز مواقع التراث العالمي في مختلف الدول العربية ويقدم الدعم التقني والاستشارات في مجال حفظ وصون التراث العالمي الثقافي والطبيعي.

المصدر: وكالات