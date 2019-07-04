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"الجيش الليبي" يسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق في ترهونة

أخبار العالم العربي

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أفادت مصادر عسكرية ليبية بأن "الجيش الوطني الليبي" أسقط طائرة تابعة لقوات حكومة الوفاق، في مدينة ترهونة مساء اليوم الخميس.

ووفقا للمصادر، فقد تمكنت الدفاعات الأرضية التابعة للجيش الوطني الليبي، من إسقاط الطائرة، مؤكدة مقتل قائدها.

وقد اندلع القتال بين الفرقاء الليبيين في محيط طرابلس أوائل أبريل الماضي، بعد زحف "الجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر، على العاصمة الخاضعة لسيطرة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

المصدر: RT

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