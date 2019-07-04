مصادر إيرانية: السعودية تحتجز ناقلة نفط إيرانية
Reuters
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قالت مصادر إيرانية إن السعودية احتجزت ناقلة النفط الإيرانية التي أصابها عطل فني قبل نحو شهرين ورست في ميناء جدة لإصلاحها.
ودعا وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الشركة الوطنية للنفط للتدخل واسترجاع السفينة، حيث رفضت السعودية ترخيص السفينة، وقالت إن بقاءها في ميناء جدة يكلف طهران 200 ألف دولار يوميا.
وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن توجه ناقلة النفط الإيرانية التي كانت تبحر في البحر الأحمر إلى ميناء جدة بسبب حدوث عطل فني في المحركات.
المصدر: وكالات
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