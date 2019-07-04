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وزير الثقافة العراقي لـ RT: إدراج بابل على لائحة التراث العالمي صار مؤكدا

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وزير الثقافة العراقي لـ RT: إدراج بابل على لائحة التراث العالمي صار مؤكدا
RR/AS/BSP
سائح أمام موقع أثري في بابل
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أكد وزير الثقافة العراقي، عبد الأمير الحمداني، الخميس أن إدراج آثار محافظة بابل على لائحة التراث العالمي صار مؤكدا، بعد أن استبعدتها "اليونيسكو" من قائمة التراث المعرض للخطر.

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وقال الوزير في حديث لـ RT من العاصمة الأذربيجانية باكو "مساء اليوم الخميس أو صباح غد الجمعة سيتم التصويت عليه ( قرار إدراج آثار محافظة بابل على لائحة التراث العالمي)، وسنعود إلى بابل ومعنا خبر مفرح بعد حصولنا على تطمينات من الدول الأعضاء".

وتابع الحمداني "تمت الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت حول الملف من قبل اليونيسكو، والتي كانت عن الصيانة التي أجريت في ثمانينيات القرن الماضي والزحف السكاني بالمحافظة".

وأشار إلى أن "وجود آثار بابل على لائحة التراث العالمي يعد منجزا للعراق وتقديرا لهذه الحضارة"، كاشفا في نفس الوقت عن "تخصيص الحكومة العراقية لـ 49 مليون دولار لإنشاء مناطق سياحية وتأهيل البنية السياحية وإجراء بعض أعمال الصيانة في المعالم، من أجل البدء بصيانة وقائية لآثار بابل".

وختم حديثه بالقول "سيكون لبابل وجه آخر وهو الوجه المشرق، خاصة وأنها ستخضع لمعايير دولية".

المصدر: RT

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