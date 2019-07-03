قتلى بانفجار قوي في السويداء جنوب سوريا

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بمقتل 3 أشخاص على الأقل وسقوط 7 جرحى جراء تفجير قوي هز، مساء اليوم الأربعاء، مدينة السويداء جنوب سوريا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة السويداء لوكالة "سانا" وقناة "الإخبارية" أن دراجة آلية مفخخة كانت مركونة على طريق قنوات، تم تفجيرها عن بعد، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وجرح 7 آخرين.

فيما أشار مدير الصحة بالسويداء، حسان عمرو، إلى أن المشفى الوطني بالمدينة استقبل جثامين 3 قتلى وكذلك 7 جرحى إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة، حيث يخضعون للعلاج وأوضاعهم مستقرة.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 أشخاص، إضافة إلى سقوط عدد من المصابين بحالات متفاوتة، موضحة أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع تفجير انتحاري نفذه شخص كان يستقل دراجة نارية، فيما أفادت بوجود استنفار أمني كبير في المدينة.

وبقيت مدينة السويداء خاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية حتى بعد اندلاع الحرب في البلاد عام 2011، إلا أن بلدات كثيرة في محيطها استولى عليها خلال السنوات الماضية تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، واستعادها الجيش في العام 2018.

لكن المدينة، التي تشكل مركزا لمحافظة تحمل الاسم نفسه، تعرضت لهجمات عدة أعنفها في 25 يوليو 2018، حينما اقتحمتها مجموعة من 56 عنصرا من "داعش" نفذوا سلسلة تفجيرات انتحارية وعمليات إطلاق نار أسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا معظمهم مدنيون، إضافة إلى اختطاف المسلحين 60 شخصا أغلبهم من الطائفة الدرزية.

المصدر: سانا + الإخبارية + وكالات