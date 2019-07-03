تمكن مختصو تفتيش الحقائب في مطار دمشق الدولي من ضبط 5 كيلوغرامات من مخدر "كبتاغون"، قبل تهريبها إلى السودان.‏

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ووفقا لصحيفة "الوطن" السورية، فقد استطاعت عناصر شعبة تفتيش الحقائب في مطار دمشق الدولي من إحباط محاولة التهريب، حيث كانت الأقراص مجهزة في "براويز" صور، ووجهتها العاصمة ‏السودانية الخرطوم.‏

يذكر أن مطار دمشق الدولي تم تزويده بمعدات حديثة للتفتيش، بالإضافة إلى صيانة معدات المراقبة، حيث اكتشفت أكثر من حالة تهريب سابقا، آخرها 14 كيلوغراما من نفس المخدر منذ عدة أشهر.

المصدر: الوطن