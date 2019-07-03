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سوريا.. ضبط 5 كيلوغرامات "كبتاغون" في طريقها من دمشق إلى الخرطوم

أخبار العالم العربي

سوريا.. ضبط 5 كيلوغرامات
كشف المخدرات قبل تهريبها
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تمكن مختصو تفتيش الحقائب في مطار دمشق الدولي من ضبط 5 كيلوغرامات من مخدر "كبتاغون"، قبل تهريبها إلى السودان.‏

سوريا.. ضبط 5 كيلوغرامات المخدرات التي تمت محاولة تهريبها
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ووفقا لصحيفة "الوطن" السورية، فقد استطاعت عناصر شعبة تفتيش الحقائب في مطار دمشق الدولي من إحباط محاولة التهريب، حيث كانت الأقراص مجهزة في "براويز" صور، ووجهتها العاصمة ‏السودانية الخرطوم.‏

يذكر أن مطار دمشق الدولي تم تزويده بمعدات حديثة للتفتيش، بالإضافة إلى صيانة معدات المراقبة، حيث اكتشفت أكثر من حالة تهريب سابقا، آخرها 14 كيلوغراما من نفس المخدر منذ عدة أشهر.

المصدر: الوطن

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