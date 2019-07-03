أصدر التكتل البرلماني المعارض 25/30، الممثل في البرلمان المصري، بيانا حادا اعترض فيه على "ذبح" الحياة السياسية في البلاد، والحملة الجارية لـ"تصفية" النائب أحمد الطنطاوي.

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وقال التكتل في بيان نشره في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إن "البرلماني المصري أحمد الطنطاوي ولد من رحم ثورة 25 يناير وموجتها الأعظم في 30 يونيو، وما يتم من ممارسات، وما يتم من توجيه اتهامات ضده يأتي بسبب كلماته التي أقلقتهم، العابرة لقلوب وعقول الشعب المصري في كل القضايا الوطنية، فتم تدبير مكيدة سخيفة بالقبض على أربعة من أصدقائه المقربين والعاملين معه في مكتب خدمة المواطنين، وتوجيه اتهامات جميعها كاذبة وملفقة وليس لها أي سند ولا دليل".

وأشار البيان إلى أن: "هذه الاتهامات الباطلة تتزامن مع إجراءات كفيلة بسد كل المنافذ أمام الجميع للحد الأدنى من حرية التعبير والمشاركة في العمل السياسي اللازم لتقدم أية أمة".

وتابع البيان: "إن الخاسر الأكبر في كل هذه الإجراءات هو مصر شعبا وأرضا وسمعة سياسية، بتوفير بيئة خصبة لاستهداف مصر ممن يتاجرون بآمال وآلام المصريين" .

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد تمكنت من ضبط 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها قيادات من جماعة الإخوان بطرق سرية، ويقدر حجم الاستثمارات فيها بربع مليار جنيه، من ضمنهم مدير مكتب النائب البرلماني أحمد الطنطاوي.

المصدر: RT