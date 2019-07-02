لبنان.. جهود لاحتواء الأزمة في "الجبل"

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في حادث إطلاق نار على موكب وزير الدولة، صالح الغريب، في منطقة الشوف بجبل لبنان.

وقالت قيادة الجيش في بيان لها: "أوقفت مديرية المخابرات كلا من (ف.ع) و(خ.غ)، للاشتباه بمشاركتهما في حادثة إطلاق النار في بلدة قبر شمون، وقد ضبطت بحوزتهما أسلحة ورمانات يدوية وذخائر حربية. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

من جهته، أشار المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إلى أن الخطوات الأولى نحو استعادة الأمن تكون "بتسليم المرتكبين"، مضيفا أن جهاز الأمن العام بدأ في استلام المطلوبين.

وفي حديث لقناة "NBN" التلفزيونية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، قال المسؤول الأمني: "دوريات الأمن العام تسلمت متورطين ثلاثة من منطقة بيت الدين من أصل اللائحة". وتابع: "ما يهمنا هو المبدأ وليس العدد، ولا صحة لعملية تبادل.. إن ما نقوم به هو تسليم المتورطين في الحوادث الأخيرة تطبيقا للقانون".

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والأحد الماضي، قُتل اثنان من مرافقي وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، في تبادل لإطلاق نار بين حراس الوزير المنتمي إلى "الحزب الديمقراطي" (ذي الأغلبية الدرزية) وأنصار حزب "درزي" آخر هو "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يتزعمه وليد جنبلاط.

وحمل الغريب "التقدمي الاشتراكي" المسؤولية عن الحادث الذي وصفه بأنه "محاولة اغتيال"، فيما قال أنصار جنبلاط إن مرافقي الوزير هم الذين بدأوا في إطلاق النار.

وحصل النزاع أثناء زيارة وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إلى المنطقة بصفته رئيسا لحزب "التيار الوطني الحر" الموالي لرئيس الدولة، ميشال عون، وهي زيارة وصفها أنصار حزب جنبلاط بـ "الاستفزازية". وقام أنصار "الحزب التقدمي الاشتراكي" بقطع بعض الطرقات احتجاجا على زيارة باسيل، الأمر الذي تسبب بوقوع اشتباكات بين متظاهرين من جهة وعناصر الجيش وقوات الأمن من جهة أخرى، ما دفع وزير الخارجية إلى إلغاء زيارته.

المصدر: وكالات