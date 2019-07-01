ملك المغرب يوجه رسالة إلى السيسي

وجه ملك المغرب محمد السادس رسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حملها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، خلال زيارته للقاهرة.

ووفقا للخارجية المصرية، فقد التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، مع الوزير المغربي وذلك أثناء زيارة الأخير الحالية إلى القاهرة حاملا رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى السيسي، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ونوهت الخارجية المصرية إلى أن الوزيرين تناولا خلال المناقشات التقدم في عدد من مجالات التعاون الثنائي القائم، وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات.

وأضافت الخارجية أن المناقشات بين الوزيرين تطرقت أيضا إلى تطورات مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران في هذا الصدد على أهمية تعزيز آليات التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياسية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.

المصدر: وزارة الخارجية المصرية