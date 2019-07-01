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المعلم: كوريا الشمالية مستعدة لإرسال عمالة البناء المختصة إلى سوريا

أخبار العالم العربي

المعلم: كوريا الشمالية مستعدة لإرسال عمالة البناء المختصة إلى سوريا
Reuters
وزير الخارجية السوري وليد المعلم
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كشف وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم عن استعداد كوريا الشمالية لإرسال العمالة المختصة بالبناء وإعادة التطوير لدمشق في حال استكمال الإجراءات القانونية لذلك.

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وعبر المعلم عن ارتياحه لنتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا الوفد السوري برئاسته لكل من الصين وكوريا الشمالية، واعتبر أن زيارته لبكين كانت فرصة للوقوف على موقفها من الأوضاع في سوريا والمنطقة.

وأشار في تصريح نشره الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك" أمس الأحد، إلى أن سوريا والصين تقفان في خندق واحد أمام الإرهاب الاقتصادي الأمريكي حيث تفرض واشنطن عقوبات على البلدين.

وبين المعلم أنه لمس خلال الزيارة توافق الصين مع الموقف السوري سياسيا، كاشفا عن وجود استعداد صيني إيجابي للتعاون الاقتصادي والثقافي مع سوريا.

ووصف المعلم زيارته للصين بأنها إيجابية وناجحة لبناء أسس العلاقة الثنائية مع دولة مثل الصين، تشكل على الساحة الدولية ثاني اقتصاد في العالم.

المصدر: RT

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