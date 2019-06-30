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أردوغان: من المستحيل أن تقبل تركيا "صفقة القرن"

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أردوغان: من المستحيل أن تقبل تركيا
Reuters UMIT BEKTAS
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض بلاده القاطع لخطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروفة بصفقة القرن.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "NTV" التركية، يوم الأحد، إنه "من المستحيل بالنسبة لتركيا أن تقبل أبدا" خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط "إيجابيا".

ووعد الرئيس الأمريكي الحالي، منذ خوضه السباق الرئاسي في انتخابات 2016، بأن يمثل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أحد أهم أولويات إدارته حال فوزه، فيما أكد أن فريقه يعمل على وضع خطة سلام وصفها لاحقا بـ "صفقة القرن".

ومنذ الإعلان عن إعداد "صفقة القرن"، لم تكشف إدارة ترامب، الذي يساعده في هذا الموضوع كبير مستشاريه وصهره، جاريد كوشنر، تفاصيل هذه المبادرة، ما تسبب في انتشار فرضيات وشائعات كثيرة غير مؤكدة حولها، لكن جيمعها تحدثت عن تنازلات كبيرة ستطلب من الفلسطينيين.

وسبق أن تعهد الرئيس التركي بألا تسمح بلاده بتنفيذ الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي عد أنها تهدف لتجزئة المنطقة.

المصدر: وكالات

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