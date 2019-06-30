وسائل إعلام: 4 قتلى و8 جرحى جراء قصف الحوثيين لحي شرق تعز

استهدفت قوات "أنصار الله" (الحوثيين) أحد الأحياء السكنية بمدينة تعز جنوب غرب اليمن بقصف مدفعي، أدى إلى سقوط 12 مدنيا بين قتيل وجريح، حسب وسائل إعلام يمنية.

ونقلت وكالة "سبأ" (الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا) عن مصدر لها أن "المليشيات الحوثية" استهدفت تجمعا للمدنيين أثناء استلامهم مواد إغاثية في حي شعب الدباء شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 8 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما أوضحت مصادر طبية في مستشفى "الثورة" لوكالة "مأرب برس" أن المستشفى أطلق نداء استغاثة للتبرع بالدم، لإنقاذ الجرحى جراء القصف الحوثي.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر في السلطة المحلية في تعز لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن قذيفة مدفعية سقطت على حي حوض الأشرف شرق تعز، أدت إلى مقتل 4 بينهم طفل وإصابة 6 آخرين جميعهم بحالة حرجة في مستشفى "الثورة" بالمدينة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفاؤها، في أواخر عام 2014.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف الصاروخي والمدفعي المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

كما تسبب القصف الصاروخي من قبل المسلحين الحوثيين للمناطق الحدودية السعودية، بمقتل وإصابة العديد من مواطني المملكة والأشخاص المقيمين في أراضيها.

ولم تنجح جهود الأمم المتحدة، حتى الآن، في وقف الحرب في اليمن، البلد الذي أصبح على حافة كارثة إنسانية. وبحسب المنظمة الدولية، يحتاج نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75% من سكان اليمن، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

المصدر: سبأ + سبوتنيك