السعودية تطلق أول رحلة جوية تجارية إلى "مدينة المستقبل"

أعلنت السلطات السعودية عن تسيير أول رحلة جوية تجارية إلى "مدينة المستقبل" نيوم، الواقعة على شواطئ البحر الأحمر.

وأطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الأحد، أولى رحلاتها إلى المدينة من العاصمة الرياض وصولا إلى مطار خليج نيوم الواقع بمنطقة شرما، والذي افتتح الأسبوع الماضي.

وجرت مراسم تدشين الرحلة بحضور كل من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الهادي بن أحمد المنصوري، والمدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية، صالح الجاسر، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر.

بعد نجاح تحويله إلى مطار تجاري، #نيوم تحتفل بأول رحلة تجارية لـ@Saudi_Airlines إلى #مطار_خليج_نيوم من الرياض. وقد حضر مراسم التدشين معالي رئيس @KSAGACA أ. عبدالهادي المنصوري، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم م. نظمي النصر والمدير العام للخطوط السعودية م. صالح الجاسر. pic.twitter.com/Kg7jVFlLdi — NEOM (@NEOM) 30 июня 2019 г.

يعد #مطار_خليج_نيوم الذي يقع في منطقة #شرما أول مطارات المشروع، ويهدف إلى تسهيل التنقل من وإلى منطقة #نيوم في المرحلة الحالية. أما في #المستقبل، فمن المقرر إنشاء مطار دولي جديد بطراز وتصميم عالمي فائق #التقنية. pic.twitter.com/B7D6AgcPn4 — NEOM (@NEOM) 30 июня 2019 г.

وأشارت إدارة المشروع عبر حسابها في "تويتر" إلى أن مطار خليج نيوم يعد أول مطارات المشروع، ويهدف إلى تسهيل التنقل من وإلى المنطقة في المرحلة الحالية، بينما من المقرر إنشاء مطار دولي جديد مستقبلا بطراز عالمي وتصميم فائق التقنية.

بدورها، قالت وكالة "واس" إن مطار نيوم يعتبر واحدا من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تميزا من الناحية الجغرافية، نظرا لوقوعه على حدود 3 دول هي السعودية والأردن ومصر.

ويهدف المطار، حسب الوكالة، إلى أن يكون داعما لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسة في المملكة، حيث يصنف كمطار تجاري، وتبلغ مساحته الإجمالية 3643 مترا مربعا، فيما يبلغ طول المدرج 3757 مترا، ويضم 6 مواقف للطائرات، و4 مكاتب للجوازات، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارة 100 موقف.

وأعلنت السلطات السعودية عن إطلاق مشروع نيوم في أكتوبر 2017 بمبادرة من ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الرياض أن المشروع سيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى مستثمرين محليين وعالميين.

وانطلق العمل في مشروع نيوم، الذي وصف بـ "مدينة المستقبل"، عبر بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة سنة 2025.

المصدر: حساب مشروع نيوم في "تويتر" + وكالات