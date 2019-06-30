اليمن.. لدغات ثعبان ضخم تودي بحياة 4 أطفال أشقاء بمحافظة الحديدة
Reuters Dwi Oblo
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أعلنت مصادر محلية في محافظة الحديدة اليمنية وفاة أربعة أطفال أشقاء بعد تعرضهم للدغات ثعبان ضخم في قرية الخشم شمالي المحافظة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الضحايا الأربعة نزحوا مع والديهما قبل أشهر من منطقة بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة إلى قرية الخشم.
يذكر أن منظمة أطباء بلا حدود، أعلنت، في 11 أبريل الماضي، نزوح 18 ألف شخص من ديارهم في منطقة بني حسن شمال مديرية عبس بسبب اندلاع المعارك بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
المصدر: المشهد اليمني
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