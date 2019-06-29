45 مليون دولار لتصميم قطار بغداد المعلق!

قال النائب عن تیار الحكمة العراقي، جاسم البخاتي، إنه تم دفع 45 ملیون دولا لتصميم قطار بغداد المعلق.

وأوضح النائب العراقي، اليوم السبت، أن هذا المبلغ يمكن أن يشمل التنفیذ أيضا، بحسب موقع "المسلة" العراقي، وتابع: "ھناك شركات قدمت عروضھا، ومن بینھا كورية مقابل 15% تدفع مسبقا والمتبقي 85% يدفعه العراق على مدى 14 سنة حتى يتم تسديد المبلغ".

وأضاف: "ھذا ما تم الاتفاق علیه مع حكومة بغداد والحكومة الاتحادية، ولغاية الآن لم نر أي بوادر ولا توجد استجابة لتنفیذه".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس محافظة بغداد، تفاصيل المشروع المقرر تنفيذه من قبل ائتلاف شركتي الستوم الفرنسية وهونداي الكورية الجنوبية، كاشفا عن أسباب تأخر تنفيذه.

وقال رئيس لجنة التخطيط العمراني والاستراتيجي في مجلس بغداد، نزار السلطاني، إن فكرة المشروع انطلقت عام 2010 وتبنتها المحافظة، حيث وقعت عقدا مع شركة الستوم الفرنسية لتنفيذ الدراسات الاستشارية والتصاميم للمشروع في عام 2011، وتمت المصادقة على التصاميم في عام 2016.

وأوضح أنه بعد المصادقة على التصاميم زار وفد فرنسي المحافظة وقدم عرضا ماليا لتنفيذ المشروع، يتلخص بإقراض الحكومة العراقية مبلغ كلفة المشروع مقدرا تخمينيا بمليارين و500 مليون دولار، مقسطة على مدى 19 عاما، تتضمن 5 سنوات سماح، التي هي فترة تنفيذ المشروع، ويبدأ التسديد الفعلي عند التشغيل ولمدة 14 عاما.

المصدر: وكالات