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حزب الله العراقي يكشف لـRT أنه رعى إقتحام السفارة البحرينية وأن معظم المقتحمين من عناصره

أخبار العالم العربي

حزب الله العراقي يكشف لـRT أنه رعى إقتحام السفارة البحرينية وأن معظم المقتحمين من عناصره
Reuters Thaier al-Sudani
عناصر من الشرطة العراقية يحرسون مقر السفارة البحرينية في بغداد
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كشفت حركة كتائب "حزب الله" في العراق، اليوم السبت، أن ما حدث من اقتحام للسفارة البحرينية ببغداد وضع طبيعي، فيما أشارت إلى أن بعض المتظاهرين ينتمون لها.

وقال المتحدث بإسم الحركة، جعفر الحسيني، لـRT إن "ما حدث أمس من اقتحام للسفارة البحرينية طبيعي، لأن حُكام البحرين خانوا القدس، وما حدث أيضا يعبر عن غضب المتظاهرين على ورشة المنامة".

وأضاف الحسيني أن "جزءا كبيرا من المتظاهرين ينتمون إلى حركة كتائب حزب الله، التي قدمت الرعاية الأكبر لهذا النشاط".

المصدر: RT

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