ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قضية الطالب الإيطالي الذي قتل في مصر عام 2016، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة "مجموعة العشرين".

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، بأن اللقاء تناول آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب ريجيني.

وأشار راضي إلى أن الرئيس المصري جدد في هذا الصدد تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك الحثيث وغير المسبوق بين السلطات المختصة في كل من مصر وإيطاليا، للكشف عن ملابسات القضية.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي من جانبه عن التطلع للتوصل للعدالة والحقيقة في قضية ريجيني، والتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأضاف راضي أن اللقاء شهد مباحثات حول آخر تطورات عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية، خاصة القضية الليبية، حيث أكد السيسي ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب وتقويض التنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن والاستقرار، ومن هذا المنطلق، ينبع الدعم المصري لـ "الجيش الوطني الليبي" في جهوده لمحاربة الإرهاب في ليبيا، على نحو يمهد الطريق لتنفيذ الاستحقاقات السياسية التي من خلالها يتم تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.

ووصل الرئيس المصري إلى اليابان، أمس، للمشاركة في فعاليات قمة العشرين، المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة قادة دول العالم.

المصدر: RT