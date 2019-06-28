صور.. اكتشاف حذاء أثري عمره 3 آلاف سنة في مصر

أعلنت وزارة الآثار في مصر، اليوم الجمعة، عن العثور خلال أعمال حفائر بإحدى المقابر بمنطقة اللاهون بالفيوم، على "شبشب" عمره 3 آلاف سنة بحالة جيدة.

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وقال مدير عام آثار الفيوم سيد الشورة، وفقا لجريدة "اليوم السابع"، إن الشبشب يرجع إلى العصر اليوناني الروماني، وصنع من الجلد وكان لطفل نظرا لصغر مقاسه".

وكانت قد افتتحت وزارة الآثار، اليوم الجمعة، أول مقبرة ملكية يرجع تاريخها لعصور الدولة الوسطى بهرم سنوسرت الثاني الشهير بهرم اللاهون بالفيوم.

ويبلغ ارتفاع الهرم 48 مترا وطول قاعدته 106 أمتار، ولا يقع مدخل الهرم في الناحية الشمالية كما هو معتاد في الأهرامات، بل لجأ المهندس الذي صممه إلى أسلوب جديد يخفض من خلاله الممر المؤدي إلى حجرة الدفن، وذلك بحفر بئرين بشكل عمودي خارج الهرم نفسه من الجنوب الشرقي أسفل أحد المقابر.

المصدر: اليوم السابع