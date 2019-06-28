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القبض على إيطالي من أصول مغربية قاتل مع "داعش" في سوريا

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القبض على إيطالي من أصول مغربية قاتل مع
Globallookpress
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أعلنت السلطات الإيطالية إلقاء القبض على مواطن إيطالي من أصول مغربية، قالت إنه قاتل مع تنظيم "داعش" و "القاعدة" في سوريا.

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ووفق السلطات الايطالية، فإن "سمير بوجانة" (25 عاما) من مدينة بريشا شمال إيطاليا، سافر إلى سوريا في 2013 قادما من ألمانيا، وكانت لديه أفكار متطرفة قبل الالتحاق "بداعش".

وكانت السلطات الألمانية قد أخطرت شرطة مكافحة الإرهاب في إيطاليا بأنشطة "بوجانة" بعد إجرائها تحقيقات حول زوجته، من أصول تركية، التي انتقلت هي الأخرى إلى سوريا.

المصدر: وكالات 

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