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أردنيون عالقون في مطار حمد بقطر

أخبار العالم العربي

أردنيون عالقون في مطار حمد بقطر
Reuters
مطار قطر
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قال أردنيون مغتربون في قطر، إنه تم إلغاء جميع الرحلات التي حجزوها من مطار حمد الدولي إلى الأردن.

وأوضح المغتربون في رسالة لهم، أن هناك "مكتب سفر تمتلكه سيدة في إربد قامت بالتلاعب وإغراء الباحثين بعروض لحجوزات الطيران خاصة بموسم الإجازات وبأسعار منخفضة، ليتهاتف على شراء التذاكر الكثير من المغتربين في قطر".

وبحسب الرسالة فقد تم إلغاء الحجوزات دون سبب أو علم من قام بشراء التذاكر، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق المكتب في الأردن، واعتقال السيدة التي ادعت أن سبب الإلغاء يعود لجهات أخرى.

المصدر: خبرني

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