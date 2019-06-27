السبهان: ما حدث في سفارة البحرين في بغداد أمر مؤسف

غرد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، الجمعة، بشأن اقتحام متظاهرين عراقيين السفارة البحرينية في بغداد.

ما يحدث الان لسفارة مملكة البحرين في بغداد امر مؤسف للغاية — ثامر السبهان (@thamersas) June 27, 2019

وكتب السبهان في تغريدة على "تويتر"، أن "ما حدث في سفارة مملكة البحرين في بغداد، أمر مؤسف للغاية".

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وأعربت الحكومة العراقية في بيان لها، عن أسفها الشديد "لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين مساء الخميس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".

وأكدت الحكومة أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء.

واقتحم متظاهرون غاضبين مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور وسط العاصمة ‍بغداد، احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة البحرين"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.

المصدر: وكالات