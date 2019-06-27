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السبهان: ما حدث في سفارة البحرين في بغداد أمر مؤسف

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السبهان: ما حدث في سفارة البحرين في بغداد أمر مؤسف
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وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان
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غرد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، الجمعة، بشأن اقتحام متظاهرين عراقيين السفارة البحرينية في بغداد.

وكتب السبهان في تغريدة على "تويتر"، أن "ما حدث في سفارة مملكة البحرين في بغداد، أمر مؤسف للغاية".

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الحكومة العراقية تصدر بيانا بعد اقتحام السفارة البحرينية في بغداد

وأعربت الحكومة العراقية في بيان لها، عن أسفها الشديد "لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين مساء الخميس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".

وأكدت الحكومة أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء.

واقتحم متظاهرون غاضبين مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور وسط العاصمة ‍بغداد، احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة البحرين"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.

المصدر: وكالات

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