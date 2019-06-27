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المغرب.. النيابة العامة تطلب الإعدام لقتلة السائحتين الأوروبيتين

أخبار العالم العربي

المغرب.. النيابة العامة تطلب الإعدام لقتلة السائحتين الأوروبيتين
Reuters STRINGER
محكمة في سلا بضواحي الرباط حيث جرت محاكمة المتهمين بقتل الساحتين الأوروبيتين
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طلبت النيابة العامة المغربية عقوبة الإعدام بحق 3 من المتهمين في قضية قتل السائحتين الأوروبيتين في ديسمبر الماضي.

ويشمل طلب النيابة العامة عبد الصمد الجود ويونس أوزياد اللذين اعترفا بذبح السائحتين، بالإضافة إلى رشيد أفاطي الذي اعترف بتصوير الجريمة.

ويعتبر عبد الصمد الجود رأس الخلية المتطرفة التي بايعت تنظيم "داعش" قبل ارتكاب الجريمة.

وطلبت النيابة العامة عقوبة السجن المؤبد لمتهم رابع، انسحب من الجماعة المذكورة قبل يوم من ارتكاب الجريمة، وكذلك السجن ما بين 10 و30 سنة لـ 20 متهما على علاقة بالمتهمين الرئيسيين في القضية.

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يذكر أن جثتي الدنماركية لويزا فيستراغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) تم العثور عليهما يوم 17 ديسمبر الماضي في منطقة سياحية بجبال الأطلس في المغرب بالقرب من بلدة إمليل، حيث كانتا تمضيان إجازتهما.

المصدر: رويترز

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