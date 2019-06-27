اندلع في مستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم الخميس 24 حريقا على الأقل، إثر إطلاق بالونات حارقة من الجانب الفلسطيني.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه إذا استمر إطلاق البالونات بهذه الوتيرة فإن اليوم الخميس سيشهد أكبر موجة للبالونات الحارقة منذ شروع الفصائل الفلسطينية في استخدام هذه الوسيلة في الربيع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الحرائق اندلعت في مزارع ومناطق غير مأهولة، كما سقطت بعض البالونات في مستوطنات بغلاف غزة دون وقوع إصابات.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد علقت إمدادات الوقود إلى القطاع على خلفية إطلاق البالونات، وأدانت جماعات حقوقية هذا القرار معتبرة إياه عقابا جماعيا.

وجاء ذلك على خلفية استمرار التوتر على حدود غزة، وذلك بعد سلسلة جولات من التصعيد شهدها القطاع في الأشهر الماضية.

المصدر: وكالات