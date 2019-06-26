مصدر عسكري في "الجيش الليبي" يروي لـRT ما حدث في مدينة "غريان"

أكد مصدر عسكري أن قوات "الجيش الليبي" صدت هجوما جديدا من قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، حاولت الالتفاف على جسر المطار وإحباط التقدم في وادي الربيع.

وصرح المصدر لـRT، بأن "المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الليبي آمنة".

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وتابع أن ما شهدته مدينة "غريان" جنوبي طرابلس من عمليات كان عبارة عن أن "قوات حكومة الوفاق تحركت من محور الكسارات والتفت على قوات الجيش باتجاه مشروع أبو شيبة، وكذلك التقدم على منطقة القواسم شرق غريان"، مضيفا أن "الجيش حاول صد الهجوم، إلا أن هناك خلايا نائمة تحركت من أماكن مختلفة وبدأت بالرماية العشوائية وسط المدينة".

وقال المصدر، إن "ذلك تزامن مع قصف طائرات دون طيار تابعة لقوات الوفاق، الأمر الذي اضطر قوات الجيش إلى الانسحاب لتجنب الاشتباكات وسط المدينة والتمركز على أطرافها بهدف إعادة ترتيب الصفوف وانتظار الأوامر".

وشدد المصدر على أن قوات "الجيش الليبي" التابعة للمشير خليفة حفتر بدأت بعملية عسكرية واسعة لاستعادة المدينة.

المصدر: RT