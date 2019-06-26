اقتراح بإعفاء أبناء اللبنانية المتزوجة من أجنبي من الحصول على إجازة عمل

قدم مقترح إلى مجلس النواب اللبناني( البرلمان) حول إعفاء اللبنانية المتزوجة من أجنبي الحائزين على إقامات من الحصول على رخصة لممارسة العمل.

وغرد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، عادل أفيوني، عبر حسابه على "تويتر" وكتب:"مبروك للمرأة اللبنانية إقرار النواب اقتراح كتلة الوسط المستقل الذي يعفي أبناء اللبنانية المتزوجة من غير لبناني الحائزين على إقامات من الحصول على إجازة عمل في لبنان وهذه خطوة أولى بانتظار إحقاق العدالة الكاملة والمساواة بإعطاء اللبنانية الحق بمنح الجنسية لأبنائها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام