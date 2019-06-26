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محققة أممية تدعو "مجموعة العشرين" لإثارة قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

محققة أممية تدعو
Reuters JOSE CABEZAS
المحققة الأممية أغنيس كالامارد
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دعت المحققة الأممية أغنيس كالامارد دول "مجموعة العشرين" إلى إثارة قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال قمة المجموعة في مدينة أوساكا اليابانية.

وقالت كالامارد للصحفيين في جنيف، اليوم الأربعاء: "كنت أصر على أن قتل خاشقجي هو جريمة قتل على يد الدولة. وهذا ليس قتلا على يد مسؤولين مارقين، مثلما تقدمه الحكومة السعودية".

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وتابعت: "وبالتالي من المهم أن تصر الدول التي ستحضر قمة العشرين على أن تتحمل السعودية كامل المسؤولية عن جريمة القتل".

جدير بالذكر أن أغنيس كالامارد هي خبيرة فرنسية في شؤون حقوق الإنسان، وبصفتها المقررة الخاصة بالأمم المتحدة تتخصص في القضايا المتعلقة بالإعدامات.

وكانت كالامارد قد نشرت في وقت سابق من هذا الشهر تقريرا حول مقتل خاشقجي، وقالت إن بحوزتها أدلة كافية تربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهذه الجريمة. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية.

المصدر: رويترز

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