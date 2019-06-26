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شركة سويسرية تنفي تصدير مواد كيميائية ذات استخدام مزدوج إلى سوريا

أخبار العالم العربي

شركة سويسرية تنفي تصدير مواد كيميائية ذات استخدام مزدوج إلى سوريا
AFP
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نفت شركة "نوفارتس" السويسرية لصناعة الأدوية، تصدير أي مواد كيميائية ذات استخدام مزدوج إلى سوريا.

وجاء ذلك بعد تدقيق تخضع له شحنات لشركة "برينتاج" الألمانية المختصة بتوزيع المواد الكيميائية، صدرت في عام 2014، عبر وحدة سويسرية تابعة لها.

وقالت صحف من بينها صحيفة "زودويتشه تسايتونج"، إن شركة "برينتاج"، التي تعتبر أكبر موزع للمواد الكيميائية في العالم، باعت خاما كيمائيا لـ"شركة المتوسط لصناعات الدواء" السورية، عن طريق شركة "نوفارتس" السويسرية، المرتبطة بالشركة السورية بعقد يسمح للأخيرة بصنع وتوزيع بعض المنتجات الصيدلانية والدوائية.

وشددت الشركة السويسرية، على أن العقد، ينص على "حصول الشركة السورية من أطراف ثالثة، على المواد اللازمة لإنتاج الأدوية".

ونفت "نوفارتس"، أن تكون قد وردت مادتي "الإيزوبروبانول والديثيلامين" إلى سوريا.

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المصدر: رويترز

 

 

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