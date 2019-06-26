العراق.. محافظ نينوى يعلن النفير العام بسبب حريق قرب معمل كبريت المشراق

أعلن محافظ نينوى شمالي العراق، منصور المرعيد، النفير العام في المحافظة بسبب حريق بالقرب من معمل كبريت "المشراق"، موجها جميع المؤسسات بالاستعجال في إخماد النيران.

وقال المرعيد في بيان مقتضب، "نعلن النفير العام في نينوى وعلى جميع المؤسسات في المحافظة الاستعجال في إخماد الحرائق التي نشبت في المعمل".

من جهته، قال قائم مقام الموصل زهير الأعرجي لـRT، إن "حرائق كبيرة اندلعت في حقول المشراق، وأسفر ذلك عن وفاة أحد رجال الإطفاء بعد انقلاب سيارته أثناء محاولة إطفاء الحريق".

وأضاف، أن "الجيش والحشد الشعبي وآليات من إقليم كردستان العراق تعمل على إطفاء الحريق الهائل".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في المحافظة، سيطرتها على حادث حريق اندلع قرب معامل الكبريت في نينوى.

المصدر: RT + وكالات