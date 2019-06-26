هجوم مسلح على مفرزة أمنية ومخفر للشرطة في ريف درعا الغربي بسوريا

أكد مصدر عسكري لـRT، أن إحدى المفارز الأمنية ومخفرا للشرطة في مدينة داعل بريف درعا الغربي جنوب سوريا تعرضا لهجوم مسلح.

وذكر المصدر، أن المدينة وقعت فيها اشتباكات عنيفة عقب هجوم جماعات مسلحة من عدة محاور، على مفرزة أمنية ومخفر للشرطة في مدينة داعل، التي تعتبر منطقة تسوية غير محررة.

وأشار مراسلنا في سوريا، إلى أن هذا هو الهجوم الرابع عشر الذي تتعرض له نقاط الجيش السوري والمفارز الأمنية منذ بدء المصالحة الوطنية في ريف درعا.

وتستغل جماعات مسلحة مجهولة، وجود قوات الجيش السوري بعيدا عن التجمعات وتعمد إلى مهاجمتها، بالإضافة إلى اغتيال أشخاص وضباط كان لهم دور بارز في سير المصالحة.

المصدر: RT