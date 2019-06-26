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وزير سعودي يربط نجاح خطة كوشنر بالإيمان بتنفيذها

أخبار العالم العربي

وزير سعودي يربط نجاح خطة كوشنر بالإيمان بتنفيذها
Reuters HANDOUT
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اعتبر وزير الدولة السعودي محمد آل الشيخ، أن الخطة الاقتصادية التي طرحها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره في البحرين، "يمكن أن تنجح لأنها تشمل القطاع الخاص".

وقال الوزير في "ورشة البحرين" التي نظمت بدعوة من الولايات المتحدة لتسويق الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن" إنه يعتقد "أنه من الممكن تنفيذ خطة كوشنر إذا آمن الناس بتنفيذها وإذا كان هناك أمل في السلام".

وأشار إلى أن "السبيل لإقناع الناس بها هو منحهم الأمل بأنها ستكون مستدامة وباقية وستؤدي إلى الرخاء والتنمية في نهاية المطاف".

وكشف كوشنر أمس الثلاثاء في "ورشة البحرين" عن الجانب الاقتصادي من خطة أمريكية مزمعه لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، سيعتمد تطبيقها حسب كوشنر على "الهبات والقروض" المدعومة لتجاوز مقاربات الماضي التي أطالت أمد معاناة الفلسطينيين.

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وتلاقي هذه "الورشة" رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل وبيع أراضيهم مقابل حفنة من المال الآتي أصلا من مصادر عربية.

المصدر: "رويترز"+ وكالات

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