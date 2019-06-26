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آل خليفة لـRT: ليس هناك صفقة بل خطة اقتصادية إن نجحت سيتغير كل شيء

أخبار العالم العربي

آل خليفة لـRT: ليس هناك صفقة بل خطة اقتصادية إن نجحت سيتغير كل شيء
Reuters RR/KLG
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صرح وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة لـRT، بأن "ورشة المنامة" ليست صفقة، بقدر ما هي خطة اقتصادية من شأنها تغيير واقع المنطقة.

وأضاف آل خليفة أن "ورشة البحرين" هي خطة أمريكية لإحلال السلام في المنطقة، مؤكدا أن بلاده مع حل الدولتين والمبادرة العربية، وأن هذه الأخيرة لم تلق ترحيبا من الجانب الإسرائيلي.

وفي حديثه عن إيران، أكد أنها تشن حربا بالوكالة على الدول العربية وتهدد أمن المنطقة، مضيفا أنه يثق في "حكمة الولايات المتحدة"، وفي تعاملها مع "تدخل إيران في المنطقة".

وبخصوص الأزمة الخليجية مع قطر، رحب وزير الخارجية بمبادرة الكويت، مشيرا إلى أنها "لا تزال قائمة".

وأشاد آل خليفة بـ"المشاركة العالية إقليميا وعالميا" في "الورشة".

المصدر: RT

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