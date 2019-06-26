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مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا والإمارات

سلطنة عمان تعلن فتح سفارة لها في الأراضي الفلسطينية

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تعلن فتح سفارة لها في الأراضي الفلسطينية
AFP Pablo VERA
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أعلنت سلطنة عمان اليوم الأربعاء قرارها فتح سفارة لها في رام الله، مضيفة أن وفدا من وزارة الخارجية سيتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.

وقالت الخارجية العمانية في بيان لها: "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة، وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".

يتبع...

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