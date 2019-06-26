أعلنت سلطنة عمان اليوم الأربعاء قرارها فتح سفارة لها في رام الله، مضيفة أن وفدا من وزارة الخارجية سيتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.

استمرارًا لنهج #السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق ، السلطنة تقرر فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة #فلسطين على مستوى سفارة . وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية الى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة . pic.twitter.com/YyL0TrWrPr — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 26, 2019

وقالت الخارجية العمانية في بيان لها: "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة، وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".

يتبع...