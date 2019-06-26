مصدر بحريني: المنامة تقرن التطبيع مع تل أبيب بالتقدم على المسار الفلسطيني

نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مصدر بحريني أن بلاده ستكون السباقة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل حال التقدم على مسار التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين.

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وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن البحرين وإسرائيل لن يقيما علاقات دبلوماسية في المستقبل القريب، ولا حتى في السنوات القادمة، غير أن "الاستقبال الحار" الذي حظيت به إسرائيل في المنامة دليل على أن "الأوقات قد تغيرت"، وأن مسألة تطبيع العلاقات أصبحت ممكنة.

وأضاف الموقع أن رجال الأعمال والصحفيين الإسرائيليين المشاركين في مؤتمر المنامة يعاملون معاملة "كبار الشخصيات"، حيث رافقهم مسؤولون بحرينيون ودودون منذ اللحظة التي حطت فيها طائرتهم وإلى غاية باب الفندق.

وأقيمت صباح اليوم صلاة بالكنيس القديم في العاصمة البحرينية بحضور أكثر من عشرة مصلين يهود من الإدارة الأمريكية، وهو ما يعد أمرا نادرا باعتبار أن الجالية اليهودية لا تقيم صلوات مماثلة بسبب عددها القليل.

يذكر أن "ورشة البحرين" تعقد في المنامة يومي 25 و26 يونيو الجاري بدعوة من الولايات المتحدة لتسويق الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن".

وتلاقي "الورشة" رفضا رسميا من القيادة والفصائل الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية