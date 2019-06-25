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أول تعليق لـ"بن سلمان" على اعتقال أمير "داعش" في اليمن

أخبار العالم العربي

أول تعليق لـ
Reuters Murad Sezer
علم السعودية
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أشاد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتمكن قوات التحالف العربي من اعتقال زعيم تنظيم "داعش" في اليمن.

وأضاف "بن سلمان"، في سلسلة تغريدات على "تويتر" أن تلك العملية تؤكد النجاحات المستمرة فى دحر أعداء الدين والوطن.

وقال "قالها سمو سيدي ولي العهد سندمر التطرف، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزا هاما في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا".

وأكد في تغريدة أخرى أن "عملية القبض على زعيم "داعش" التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، ولم ينتج عنها أي خسائر، سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع"، وأن الاعتقال هو مثال آخر على التزام الرياض بالقضاء على آفة الإرهاب، وأن المملكة تواصل لعب دور قيادي في جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف.

المصدر: تويتر

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