اعتقلت السلطات المصرية فجر اليوم الثلاثاء، الناشط والسياسي زياد العليمي في منطقة المعادي في العاصمة المصرية القاهرة.

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وزياد العليمي نائب سابق في مجلس الشعب المصري ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.

وخاض زياد انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى.

تعرض العليمي لانتقادات شديدة من قبل الرأي العام المصري في فبراير 2012 جراء سبه للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ودشن وقتها بعض النشطاء حملة تطالب مجلس الشعب برفع الحصانة عنه وإسقاط عضويته، كما تلقى القضاء العسكري مئات البلاغات ضده.

وضبطت الأجهزة الأمنية المصرية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها قيادات من جماعة الإخوان بطرق سرية، ويقدر حجم الاستثمارات فيها بربع مليار جنيه.

المصدر: RT