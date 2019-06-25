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فتح: الدول العربية المشاركة في ورشة البحرين زادت من طعناتها في ظهور الفلسطينيين

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فتح: الدول العربية المشاركة في ورشة البحرين زادت من طعناتها في ظهور الفلسطينيين
Reuters YAMAM AL SHAAR
مظاهرة ضد مؤتمر البحرين - أرشيف
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هاجم نائب رئيس حركة فتح وعضو مركزيتها محمود العالول الأنظمة العربية المشاركة في الورشة الاقتصادية الممهدة لـ ما يسمى بـ "صفقة القرن" في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال العالول، خلال مهرجان خطابي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الثلاثاء: "رسالتنا لمن نسميهم أشقاءنا: طعناتكم في ظهورنا زادت، وإيغالكم بالعبث بقضيتنا زاد عن اللزوم، وهذه المسألة لن نسمح بها"

وأضاف المسؤول الفلسطيني: "سنبقى نعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل عدونا، ولن نعتبركم أعداء، لكن سنترككم لشعوبكم، ونأمل ألا يطول سباتها".

وأكد العالول أن الشعب الفلسطيني استطاع بوحدته وانسجامه أن يُفشل "صفقة القرن"، وسيُفشل كذلك و"رشة البحرين".

وأضاف: "لا صفقة عصركم ولا ورشة الندامة يمكن أن تمر ما دام هذا الشعب موحدا، ونرفض أن يتكلم باسمنا أحد سوى هذا الشعب وممثله الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية"، مشددا على أن فلسطين لا تباع ولا تشترى، ولم يخلق بعد من يمكن أن يتنازل عن القدس".

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وكان الآلاف قد شاركوا بالمسيرة التي انطلقت من أمام المجمع الشرقي بنابلس، تتقدمهم شخصيات وطنية وممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية والقوى والفصائل.

المصدر: سما نيوز

 

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