أفاد التحالف العربي بتمكن قوات خاصة سعودية من إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" في اليمن الملقب بـ "أبو أسامة المهاجر" المسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي تركي المالكي في بيان، إن "القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك بتاريخ 3 يونيو 2019".

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.https://t.co/sSnnM6aqVG#واسpic.twitter.com/utPFbS3JJe — واس (@spagov) June 25, 2019

وأوضح المالكي أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء منه بالإضافة إلى 3 نساء و3 أطفال.

وأكد أن "هذه العملية تأتي امتدادا للتعاون الوثيق بين السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالا لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله".

المصدر: واس