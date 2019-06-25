أنباء عن اعتذار رجال أعمال إماراتيين عن حضور "ورشة البحرين"

كشف الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، أن عددا من رجال الأعمال الإماراتيين اعتذروا عن المشاركة في "ورشة البحرين"، التي تعد الجزء الاقتصادي من "صفقة القرن".

وكتب عبدالله في تغريدة له على "تويتر"، حيث يحظى بآلاف المتابعين: "ليعلم سعادة المستشار كوشنر والمشاركين في ورشة المنامة، أن فلسطين ليست للبيع بـ 50 مليار دولار ولا حتى بـ 500 مليار دولار".

وأضاف: "شكرا لرجال الأعمال في الإمارات الذين اعتذروا عن المشاركة في ورشة المنامة التي ليس لأحد فيها لا ناقة ولا جمل".

ليعلم سعادة المستشار كوشنر والمشاركين في ورشة المنامة ان فلسطين ليست للبيع ب 50 مليار $ ولا حتى ب 500 مليار $ كما هي ليست للبيع بكل ثروات امريكا واموال الدنيا. وشكرا لرجال الإعمال في الامارات الذين اعتذروا عن المشاركة في ورشة المنامة التي ليس لاحد فيها لا ناقة ولا جمل. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 24, 2019

ويعرف عن عبدالله، الكاتب والناشط والأستاذ في العلوم السياسية، مواقفه الصارمة في ملف حقوق الإنسان في الخليج ومصر، وآراؤه التي تنتقد السياسات في دول الخليج.

وأعلنت الإمارات أن وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير سيرأس وفدها الرسمي إلى المؤتمر، دون الإشارة إلى إمكانية حضور رجال أعمال أو اقتصاديين إماراتيين.

وتنطلق "ورشة البحرين" اليوم الثلاثاء، برئاسة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، في ظل رفض الفلسطينيين، ومشاركة رسمية من الإمارات والسعودية والمغرب والأردن ومصر، وغيرها من الدول، ومقاطعة لبنان والعراق.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن خطتها للسلام تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.

المصدر: RT