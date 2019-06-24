طائرة ركاب كويتية تتعرض لحادث في فرنسا

أفادت الخطوط الجوية الكويتية بتعرض طائرة بوينغ "777-300" خلال رحلتها الرقم 182 من الكويت إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحادث أثناء توجيهها على أرض مطار نيس الفرنسي لدى وصولها.

وقالت الخطوط الكويتية في بيان على صفحتها الرسمية في تويتر: "تود الخطوط الجوية الكويتية التوضيح أنه في الساعة 17:20 بتوقيت مدينة نيس (13:20 بتوقيت غرينيتش) الاثنين الموافق 19 يونيو وبعد وصول رحلتها.. إلى باريس / نيس وأثناء توجيهها على أرض مطار نيس في فرنسا من قبل الموجه الأرضي.. وبخطأ من توجيهه ارتطم طرف جناح الطائرة الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى مطار نيس الدولي إلى الساحة".

تود الخطوط الجوية الكويتية التوضيح أنه في الساعة ٥:٢٠ مساء بتوقيت مدينة نيس في فرنسا اليوم الأثنين الموافق ٢٠١٩/٦/٢٤ وبعد وصول رحلتها رقم ١٨٢ التي أقلعت من الكويت بطائرة البوينغ ER ٣٠٠ -٧٧٧ إلى باريس / نيس وأثناء توجيهها على أرض مطار نيس في فرنسا من قبل الموجه الأرضي -١ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) June 24, 2019

وأشارت الخطوط الكويتية إلى أنه تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتياديا من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون أية إصابات، مؤكدة إلغاء رحلة العودة المقررة يوم الاثنين في وقت لاحق.

وذكرت أن الجهات المختصة الكويتية تقوم بالترتيبات اللازمة لتوفير الحجوزات البديلة والسكن للمسافرين عبر الرحلة الملغية كما باشر الجهاز الفني بالترتيبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة.

كما باشرت الشركة بالتعاون مع السلطات الفرنسية المختصة التحقيق اللازم.

المصدر: الخطوط الجوية الكويتية