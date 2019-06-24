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مجهولون يطلقون النار على مسجد في مدينة سبتة

أخبار العالم العربي

مجهولون يطلقون النار على مسجد في مدينة سبتة
Reuters JUAN MEDINA
مدينة سبتة المغربية - أرشيف
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ذكرت وسائل إعلام محلية، أن مجهولين أطلقوا النار أربع مرات على الأقل، على مسجد "مولاي المهدي"، أحد المراكز الإسلامية الأربعة الرئيسية في مدينة سبتة.

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وأكد شهود عيان أن الهجوم وقع الاثنين، أثناء صلاة الفجر داخل المسجد، فيما لاذ المنفذون بالفرار.

ولم يتسبب الحادث في سقوط ضحايا، لكنه أثار حالة من الرعب والفزع بين المصلين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

جدير بالذكر أن الشرطة الإسبانية شرعت في التحقيق للوقوف على ملابسات الاعتداء.

المصدر: "هسبريس"

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