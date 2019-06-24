حالات تسمم جماعية لنحو 200 فلسطيني في إحدى قرى الضفة والأسباب ما زالت مجهولة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، تسمم أكثر من 200 شخص في قرية مردا شمال مدينة سلفيت، دون أن تذكر أسباب هذا التسمم الجماعي.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن الطواقم الطبية سيطرت على جميع حالات التسمم في القرية، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث والحيلولة دون تكراره في أي منطقة في فلسطين.

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وأضافت الكيلة، أنه جرى أخذ عينات من مصادر المياه في القرية، إضافة إلى عينات دم وبراز من جميع المصابين لمعرفة أسباب التسمم، على أن تصدر نتائج التحاليل خلال 24 ساعة.

المصدر: "وفا"