الجبير في مقابلة مع "لوموند": إيران ستدفع الثمن إذا واصلت "سياساتها العدوانية"

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، إيران من الاستمرار بـ"سياستها العدوانية"، مؤكدا أن الرياض سترد على أي اعتداء عليها.

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وقال الجبير في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الاثنين، إن "إيران اليوم تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد في حال استمرت بسياساتها العدوانية، ويجب أن تدفع الثمن"​​​، مضيفا أن"الإيرانيين هم من اختاروا طريق التصعيد. ولدينا حق الرد في حال تم الاعتداء علينا".

كلام الجبير يأتي بالتزامن مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية الإمارات، حيث من المقرر أن يبحث سبل تشكيل "تحالف دولي" لمواجهة إيران.

وقال بومبيو الأحد إن "السعودية والإمارات حليفان عظيمان في مواجهة التحدي الإيراني، وسنتحدث معهما عن كيفية تأكيد كوننا في تحالف استراتيجي، وكيفية تشكيل تحالف دولي".

المصدر: لوموند